Solidarité et Action sociale : L’association GPM Milano Solidarity apporte son assistance à l’Orphelinat Daaray Serigne Saliou

Réunis autour de l‘association Global participation of migrant Milano Solidarity, les expatriés sénégalais basés en Italie ont fait un petit tour hier à l’Orphelinat Daaray Serigne Saliou sis aux parcelles Assainies. Ils étaient venus remettre un chèque aux administrateurs dudit établissement pour la prise en charge des pensionnaires. Une enveloppe qui devrait aider dans la fourniture en denrées alimentaires, lait, couches, habits et médicaments pour un bon épanouissement des enfants orphelins.

Cette journée a aussi permis de les diagnostiquer afin de déceler les pathologies dont ils souffrent. Pour le docteur Cheikh Ahmed Tidiane Mbodj, les enfants sont en général atteints par des infections telles que la fièvre, la diarrhée et la toux. En outre, la secrétaire générale a annoncé que ses enfants bénéficieront de soins médicaux gratuits durant toute l’année par le biais d‘un cabinet médical privé.