Sokone / Cérémonie de remise de diplômes aux jeunes agripreneurs de la région Centre : Agir Niombato et ses partenaires s'engagent dans la lutte contre le sous-emploi et l'immigration clandestine.

Le centre agricole de formation pour l'initiative rurale de Sokone a initié une cérémonie de remise de diplômes aux jeunes agripreneurs de la région Centre, dans le cadre du programme SEN032 financé par la coopération Luxembourgoise.

"Aujourd'hui, nous prenons un moment pour fêter nos étudiants du centre agricole pour l’initiative rurale de Niombato qui a été montée par l'association AJIR Niombato", a informé le président, Joseph Bassama.

À l'en croire "ces jeunes viennent de finir une formation de 8 mois dont 6 mois de cours et de pratique et 2 mois de stage dans un milieu professionnel. Tout cela se passe dans le cadre du projet SENO32 financé par la coopération Luxembourgoise où nous avons plusieurs partenaires, à savoir Jokkolabs, entre autres Ong qui ont pour but de faire émerger des agripreneurs en milieu rural", a-t-il ajouté.

Poursuivant, M. Bassama d'expliquer que "c'est la 4ème promotion qui fait sa sortie" et celle-ci comprend les cohortes 3 et 4 composées de 65 étudiants. "Au total, 130 étudiants sont sortis de ce centre tous formés sur la problématique de l'agriculture...", a-t-il conclu.