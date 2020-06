Situation inquiétante de la Covid-19 à Dakar : Le Dr Ousmane Guèye explique les sources du mal.

La capitale sénégalaise est devenue l'épicentre de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal. Dakar donc, enregistre 70% des cas confirmés d’infection au Coronavirus, dont plus de 50% des cas issus de la transmission communautaire.

"Une situation qui peut peut-être techniquement expliquée par la forte densité démographique, soit 25% de la population nationale, dans une superficie estimée à moins de 0,3% de la superficie nationale", selon le Dr Ousmane Guèye, directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé.

À cela s’ajoute le fait que, tente toujours d'expliquer le Dr Ousmane Guèye, "la capitale Dakar reste le plus grand pôle économique du pays, ce qui serait à l'origine de la situation inquiétante que traverse la région de Dakar face à la pandémie de la Covid-19."

Un autre fait qui aggraverait la situation à Dakar, selon toujours le Dr Ousmane Guèye, est le non-respect des mesures barrières par le port systématique de masque, le respect de la distanciation physique et sociale notamment...