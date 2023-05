Situation à Ngor : les Lébou très remontés refusent de partager les 6 000 m² de surface avec la gendarmerie

Cela fait maintenant plusieurs jours que la population de Ngor manifeste contre l’implantation d’une gendarmerie sur ce site de la commune.



Hier, les affrontements avaient fini par occasionner plusieurs blessés, et une mort a même été enregistrée.



Chose qui a dû interpeller le chef de l’État qui a organisé une rencontre express avec les responsables de la commune afin de trouver un terrain d'entente et rétablir l'ordre.



De cette rencontre, il a été trouvé comme solution de scinder en deux les 6 000 mètres carrés qui était désignés pour construire la brigade de gendarmerie.



Même si le point n'a pas bien été entièrement analysé avec l'ensemble des jeunes Lébou, un tour au sein de la commune nous a permis de connaître leur position, qui est à l'opposé de cette décision de l'État.



Pour eux, les gendarmes doivent dégager de leur site sans aucune condition.



Par ailleurs, plusieurs points de d'insatisfaction ont été soulevés par ces jeunes, dont la sortie du maire de la commune Maguette Ndiaye, qui visait Ousmane Sonko, ainsi que les circonstances de la mort d’une jeune fille de leur commune.

« D'après les premières informations reçues, la victime est une adolescente âgée d'environ quinze (15) ans, présentant une blessure à la tête.

Elle a été ramenée sur la plage par les vagues et aurait été mortellement touchée dans l'eau, probablement par l'hélice d'une pirogue », lit on sur le communiqué.



Mais pour les habitants, la thèse n’est pas plausible...