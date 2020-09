Sipres Grand Mbao : Les résidents bloquent la rue et protestent contre les camions maliens

Les habitants de la Cité Sipres Mbao sont « rouges de colère » et pour cause, l’état de dégradation des routes menant à ce quartier, mais aussi et surtout leur cohabitation difficile avec des dizaines de camions dans un désordre total. C’est pour faire cesser tous ces désagréments que les habitants sont sortis dans la rue pour réclamer que le garage soit délocalisé...