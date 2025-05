Signature du Pacte de Stabilité Sociale : « Nous serons une maison de verre, nous serons transparents avec vous... » Ousmane Sonko

Lors de la cérémonie de signature du Pacte de Stabilité Sociale, tenue ce jeudi 1er mai 2025 à la Primature, le Premier ministre Ousmane Sonko a prononcé une allocution marquée par un engagement en faveur de la transparence et du dialogue. S’exprimant en wolof devant les partenaires sociaux et économiques, le Chef du gouvernement a affirmé sa volonté de jouer pleinement son rôle d’arbitre équidistant entre les centrales syndicales et le patronat. « Dans cette cérémonie, le Premier ministre ne doit pas être une partie, il doit être un arbitre, un garant, équidistant des deux parties. Mais les vraies centrales syndicales, les vrais patrons, ont exigé ma présence », a-t-il déclaré.



Ousmane Sonko a réitéré l'engagement du gouvernement à jouer dans la transparence. « Nous serons une maison de verre, nous serons transparents avec vous. Ce que nous pouvons faire, nous vous le dirons. Ce que nous ne pouvons pas faire, nous vous le dirons également », a-t-il indiqué.



Le Premier ministre a également insisté sur l'importance du dialogue et de la communication entre le gouvernement et les partenaires sociaux.



À ce sujet, il a rappelé avoir donné des instructions claires aux membres du gouvernement lors du Conseil des ministres tenu hier, le 30 avril. « J’ai demandé aux ministres d’être ouverts et d’instaurer un dialogue permanent avec les centrales syndicales. C’est dans la communication que les problèmes se règlent. Il faut répondre aux correspondances des syndicalistes. Tous les malentendus viennent d’un manque de communication », a-t-il fait savoir.