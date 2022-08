Signature d’accord : 27 milliards de Francs CFA pour la réhabilitation de la route Oréfondé – Nguidjilone.

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Mr Amadou Hott et M. Sultan Abdulrahman AL-Marshad Président Directeur Général du Fonds Saoudien pour le Développement, ont procédé à la signature d'un accord portant sur le financement du projet de la réhabilitation et l'asphaltage de la route Oréfondé - Nguidjilone. Ce projet qui est financé par le Fonds Saoudien pour le Développement à hauteur de 47 millions de dollars, soit 27 milliards de Francs CFA vise à élargir la route de ces deux localités, de contribuer à subvenir aux besoins des habitants, à réduire le taux des accidents tout en augmentant les niveaux de sécurité et de qualité routière, mais aussi de faciliter le processus d'échanges commerciaux et économiques...