Sévère réplique contre Me Ousmane Diagne : Massaly dépose une plainte pour "diffamation et dénonciations calomnieuses" et s'en prend au maire de Thiès-Est

Suite aux manifestations enregistrées, vendredi dernier, dans la cité du rail et peu partout au Sénégal, le président de l'Union pour une Nouvelle République (UNR)/BBY, Mouhamed Lamine Massaly a fait face à la presse pour se prononcer sur cette situation notamment pour répondre au maire Me Ousmane Diagne qui lui a servi une plainte. En effet, le maire de Thiès-Est, Me Ousmane Diagne a déposé une plainte auprès du procureur contre Mamadou Massaly " Face à la presse, Massaly a déclaré qu'il avait déjà déposé une plainte enregistrée sous le numéro 1150 contre Me Ousmane Diagne pour " diffamation et dénonciations calomnieuses" et c'est pour cette raison que ce dernier a porté plainte contre lui. Massaly a nommément cité Me Ousmane Diagne en l'accusant de " manipuler les jeunes comme des chairs à canon pour arriver à ses fins". Poursuivant, le leader du parti UNR/BBY en a profité pour "lancer un appel solennel aux responsables de la mouvance présidentielle et aux citoyens de se lever pour faire face aux ennemis de la République qui, selon lui, cherchent à déstabiliser le Sénégal". Massaly qui se dit en phase avec la décision du Président Macky Sall pour le report de la présidentielle, a tenu a "inviter la classe politique, la société civile, les citoyens de tout bord à répondre positivement au dialogue pour l'intérêt général et la stabilité afin de sauver le Sénégal des fossoyeurs qui ne cherchent qu'à l'amener vers le chaos". Selon lui," le Président Macky Sall a transformé le visage du Sénégal". Et d'ajouter : " Il faut rendre à César ce qui appartient à César, Macky Sall a du mérite, car il ne veut pas rendre un pays instable mais plutôt stable et prospère à son futur successeur pour le bonheur des populations".