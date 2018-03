« Serigne Mbaye Thiam est hors-jeu, Boun Abdallah débordé… Le président Macky Sall doit sauver l’école » (Gougna Niang, coordinateur IDEE)

L'Intersyndicale pour la défense de l'école et des enseignants (IDEE) affiliée à l'Union des enseignants du Sénégal (UES) et à la confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), a rencontré la presse ce 23 mars 2018.

Point de presse durant lequel l'intersyndicale pour la défense de l'école et des enseignants (IDEE) a vigoureusement dénoncé la communication émotive du gouvernement qui, selon elle, vise à les diaboliser aux yeux des populations. Mais aussi la fin des lenteurs administratives dans le traitement des dossiers, le dégel des prêts DMC et l'application sans délai des accords signés en 2014.

Par conséquent, l'IDEE est déterminée à suivre la lutte syndicale et respecter le mot d'ordre. Il est prévu un débrayage le mardi 10 Avril, une grève totale les mercredi 11, Jeudi 12 et vendredi 13 avril 2018.