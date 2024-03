Serie A : Laissé sur le banc, Boulaye Dia aurait refusé d’entrer en fin de match

Rien ne va plus entre l'attaquant international, Sénégalais, Boulaye Dia, et son entraîneur à la Salernitana. En effet, selon les déclarations de Fabio Liverani, son joueur aurait refusé de rentrer pour disputer les dernières minutes du match de la 27e journée entre Udinese et Salernitana (1-1).

D'après le technicien italien, Fabio Liverani : « Boulaye Dia a refusé d'entrer à 7 minutes de la fin. Je ne peux pas compter sur lui. Il n'a pas voulu entrer à la fin, il a fait un choix que nous allons considérer à partir d'aujourd'hui. Nous prendrons des décisions en conséquence à son choix, nous en prenons note. Je ne pense pas qu'il sortira rose mais ce n'est pas un joueur sur lequel je peux compter », a-t-il froidement déclaré à la fin de la rencontre. Alors qu'il devait être transféré lors du dernier mercato estival, Boulaye est finalement resté au club qui en réclamait environ 20 millions d'euros. Une situation totalement différente avec sa saison personnelle compliquée et une dernière place au classement général pour Salernitana qui se dirige vers la relégation.