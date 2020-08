Senvie association : des jeunes engagés pour le bien être de leur cité.

Des jeunes qui s’engagent pour le bien être de leur cité. Tel est le leitmotiv de l’association Senvie. Depuis sa création, elle s’est investie pour l’implication des jeunes dans le développement local.

Pas seulement à Dakar, mais aussi dans les coins les plus reculés du Sénégal. « Nous voulons ainsi réduire les disparités entre Dakar et l’Intérieur du pays », explique Mohamed Ndoye, interviewé par Dakaractu. Selon lui, les objectifs de l’association peuvent être se résumer au triptyque « éducation-environnement et action sociale ».

C’est dans ce cadre que des actions sont menées pour appuyer des pouponnières, mais aussi pour rénover des écoles. D’ailleurs, l’un des projets qui tient à cœur Senvie Association, c’est « Makhana school ». Il s’agit pour les membres de cette organisation de réfectionner entièrement une école qui se trouve à Jaxaay.

Le projet est à terme, renseigne Mouhamed Ndoye, selon qui l’association finance ses actions à partir des cotisations de ses membres mais aussi à la collecte de fonds.