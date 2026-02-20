« Save America Act » : Trump propose trois mesures pour réformer le système électoral américain

Dans une publication sur Truth Social, l’actuel président Donald Trump a annoncé son intention de faire adopter ce qu’il appelle le Save America Act ( la « Loi pour sauver l’Amérique »). En effet, ce texte législatif est articulé autour de trois mesures concernant l’accès au vote aux États-Unis.



Donald Trump affirme vouloir obtenir cette loi « d’une façon ou d’une autre », en passant si nécessaire par le filibuster ou par sa variante oratoire, le talking filibuster, procédé sénatorial rendu célèbre par le film de Frank Capra Mr. Smith Goes to Washington (1939), dans lequel un sénateur idéaliste use de son droit de parole jusqu’à l’épuisement pour bloquer une loi corrompue.







Les trois mesures proposées







Identification obligatoire aux urnes. La première disposition exigerait que chaque électeur présente une pièce d’identité le jour du scrutin. Si une trentaine d’États américains imposent déjà une telle obligation sous diverses formes, les modalités varient considérablement d’un État à l’autre. Une loi fédérale uniformiserait cette exigence sur l’ensemble du territoire.







Preuve de citoyenneté. La deuxième mesure irait plus loin, en imposant la présentation d’un justificatif de citoyenneté américaine pour pouvoir voter. Il est déjà formellement interdit aux non-citoyens de participer aux élections fédérales, mais cette proposition introduirait un contrôle documentaire systématique, au-delà de la simple déclaration sur l’honneur aujourd’hui en vigueur dans de nombreux États.







Restriction du vote par correspondance : Trump propose enfin de supprimer le vote par courrier, en ne l’autorisant qu’à titre exceptionnel. Ainsi, pour raison de maladie, de handicap, de service militaire ou de déplacement. Cette disposition représenterait un recul significatif par rapport aux pratiques actuelles, le vote par correspondance ayant connu une expansion majeure depuis la pandémie de 2020.

