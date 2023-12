Senelec / Centre dispatching de Mbao : "La capacité de production d'électricité est passée de 500 à 1789 mégawatt, avec 61% d'électrification dans le milieu rural" (Antoine Diome)

Le ministre du pétrole et des énergies, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a effectué ce Jeudi 28 Décembre, une visite sur le site du centre national dispatching d'électricité de Mbao pour prendre connaissance de l'installation, mais également reconnaître les efforts consentis dans ce secteur stratégique.



Le ministre, après avoir jeté un coup d'œil aux différentes installations, lors de son point de presse, a fait la revue des avancées significatives qui ont été notées dans ce secteur de l'énergie, de l'indépendance à nos jours. "Depuis 2012, vous avez vu qu'il y a un triplement de tout ce qui a été fait de 1960 à cette date sur les capacités installées de production. Pour Senelec il y avait environ 500 mégawatt (MW) pour les autoroutes de l'électricité qui servent à transporter l'énergie électrique et on était également à environ 500 kilomètres.



Alors, aujourd'hui en 2023 nous sommes à une capacité installée de production 1.789 mégawatt et de 1752 kilomètres d'autoroutes", a fait savoir Antoine Diome, ministre du pétrole et des énergies, précisant que c'est pour cette raison qu'on a pu constater qu'il n'y a plus de délestage au Sénégal. On est même en train d'exporter de l'électricité vers des pays frères.



Toujours dans ce chapitre des performances de la Senelec, il a aussi rappelé que là où on avait des difficultés pour avoir de l'électricité 24/24h. Là où certaines zones surtout rurales n'étaient pas pourvues d'électricité. "Senelec a dans son portefeuille d'importants programmes d'électrification rurale. C'est ce qui a permis de passer d'un taux en 2012 de 24% à 61% d'électrification dans le milieu rural. Et dans le milieu urbain, on est pratiquement à l'accès universel avec un taux de 98%", s’est-il réjoui, citant ainsi la modernisation de l'outil de production mais également de tous les outils à travers la chaîne partant de l'offre jusqu'à la demande.



Le ministre a également profité de la visite pour féliciter les agents de la société nationale d'électricité du Sénégal à travers leur directeur général, Pape Mademba Biteye qui est en train de faire un travail exceptionnel sous le leadership de son excellence monsieur le président de la république Macky Sall. Il a aussi souligné le mérite de l'ingénieur, Abou Samba Ba qui a volontairement mis en place un logiciel qui révolutionne quelque part la manière de surveiller les flux dans le cadre d'un système interconnecté ouest-africaine.