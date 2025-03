Sénégal vs Togo : Après le Ndogou, une marée de supporters force l’entrée du stade et perturbe le match … des blessés notés

Le match Sénégal vs Togo a été marqué par un incident inattendu après la rupture du jeûne (Ndogou). Alors que le stade Abdoulaye Wade sonnait creux en début de rencontre, une marée humaine a déferlé après le repas, créant une situation chaotique aux portes de l’enceinte.



Pris par l’euphorie et la volonté de ne rien rater du spectacle, de nombreux supporters ont tenté de forcer l’entrée, provoquant des affrontements avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Face à la pression de la foule, les forces de l’ordre ont riposté en lançant des gaz lacrymogènes, plongeant l’entrée du stade dans une ambiance suffocante.



L’incident a même perturbé le jeu en première mi-temps, obligeant l’arbitre à interrompre la rencontre. Lamine Camara, touché par les émanations, s’est plaint d’une irritation aux yeux, illustrant les répercussions directes de cette situation sur les joueurs.



Malgré cette tension, une fois l’ordre rétabli, les 12e Gaïndé et Allez Casa ont repris leurs chants et danses, transformant le stade en un chaudron bouillant. Un épisode qui rappelle l’intensité de la ferveur sénégalaise, mais aussi les défis de l’organisation de tels événements.