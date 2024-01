Sénégal vs Côte d’Ivoire : Pape Gueye absent du onze de départ, Abdou Diallo en sentinelle, Lamine Camara de retour…

Comme annoncé par Dakaractu lors de l’entraînement de veille de match Sénégal vs Côte d’Ivoire, Pape Gueye est finalement forfait pour cette rencontre de huitièmes de finale. Le joueur de l’olympique de Marseille touché au genou ne s’est pas rétabli à temps pour prendre part à ce choc.

Le sélectionneur Aliou Cissé a refait confiance confiance à Abdou Diallo qui va jouer un rôle décisif dans le dispositif tactique des Sénégalais. En effet, le défenseur central aura en charge la fonction de sentinelle devant la défense en plus de devoir former le trio défensif avec Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté dans les phase à 3-5-2.

À noter le retour de Moussa Niakhaté après sa blessure à la cheville et celui de Lamine Camara préservé lors du dernier match. Le reste de l’équipe n’a pas changé. El Tactico reste dans la continuité de ses idées…

Mouhamadou Moustapha GAYE