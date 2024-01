Sénégal vs Côte d’Ivoire / Aliou Cissé s’attend à du lourd : « Ce match peut aller en prolongations et aux tirs au but ! »

À un peu plus de 24 heures du grand affrontement des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire (20h00 GMT au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro), Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions du Sénégal, s'est présenté devant la presse dimanche matin. Concentré et conscient du défi qui attend son équipe, il a reconnu les qualités de la sélection ivoirienne malgré les difficultés qu'elle a rencontrées pour se qualifier.



Jouer devant leur public sera une source de motivation supplémentaire pour eux. Cependant, il a préféré se concentrer sur le contexte actuel et les valeurs de son équipe plutôt que de se replonger dans le passé où les Lions du Sénégal ont souvent eu des difficultés face à la Côte d'Ivoire.



D’après El Tactico : « Le passé, c'est le passé. Il s'agit d'un huitième de finale de la CAN. Ils ont remporté la CAN en 1992 chez nous, c'est bien. Nous leur avons confié quelque chose que nous avons l'intention de récupérer. Nos frères ivoiriens comprendront qu'il est temps de nous le rendre demain. »



Il ajoute que : « C'est un match à élimination directe, il peut donc aller en prolongations et aux tirs au but. À nous de rester concentrés. Nous sommes préparés à toutes les éventualités. Nous ferons tout notre possible pour remporter ce match. Si nous ne pouvons pas le gagner dans le temps réglementaire, nous irons en prolongations, et si nécessaire, nous irons aux tirs au but. Mais l'essentiel est de jouer le match. Il ne faut penser à rien d'autre qu'à jouer le match. »



Face aux Éléphants, seule la victoire sera belle … « Nous respectons tous nos adversaires, mais nous ne craignons personne. Nous sommes nos propres ennemis. Nous avons bien commencé, mais tout cela n'aura plus aucune importance demain, c'est fini. C'est une nouvelle compétition. Gagner nous permettra de continuer, perdre signifiera que nous rentrons à la maison. Donc, nous devons nous préparer", a-t-il conclu.



Le match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire s'annonce donc comme un affrontement intense et indécis, où les deux équipes donneront tout pour se qualifier en quarts de finale de la compétition continentale. Les Lions du Sénégal espèrent mettre fin à leurs difficultés passées face à la Côte d'Ivoire et vaincre le signe indien.



Mouhamadou Moustapha GAYE