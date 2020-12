« Sénégal Xatim Léén » : Les associations des handicapés œuvrent pour la ratification du traité de Marrakech.

La fédération des handicapés a tenu une conférence de presse sur le Protocole africain sur le handicap, ce vendredi Décembre.



Cette conférence de presse est arrivée à point nommé, car intervenant au lendemain de la journée internationale des personnes handicapées. Il était donc important d’apporter des éclaircissements sur le traité de Marrakech et ses enjeux.



Moussa Thiaré, le secrétaire général de l’Association des Handicapés et Yatma Fall, président de l’association, ont expliqué les raisons qui justifient ce traité :

-L’accessibilité à la production livresque

-Les exceptions de la loi relative aux droits d’auteur

-La conformité avec la convention du droit des personnes handicapées



Le traité de Marrakech contribue fortement à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la formation des personnes handicapées.

Elle réduit également les inégalités d’accès à l’information liées à la formation.