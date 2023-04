Sénégal - Trafic aérien en 2022 : Les compagnies africaines largement devant avec 66,33% de mouvements et 55% sur les passagers (…) Celles nationales, en progression considérable, malgré la "fraîche" sortie de crise… » (Rapport)

Dans une étude de l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), il est mis en exergue, le positon des compagnies aériennes africaines comme étrangères, qui atterrissent sur le tarmac de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Dans ce document parcouru à Dakaractu, se trouvent des statistiques liées au nombre de mouvements, de passagers transportés par les aéronefs et le fret. Le document analyse de manière quantitative et qualitative le trafic enregistré sur l’ensemble de l’année 2022 avec des comparaisons annuelles depuis la crise sanitaire de 2020. En effet, l’étude montre que progressivement, le trafic a évolué à un rythme qui se rapproche de la période d’avant la pandémie de covid-19.



Dans l’évolution du trafic en 2022, le bulletin de l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie fait ressortir une répartition du trafic par compagnie, en mettant en avant les compagnies régulières et les cargos. Il fait ressortir que les cinq principales compagnies en terme de transport de passagers ont traité 58% de l’activité (dont une part relativement importante de la compagnie nationale Air Sénégal de l’ordre de 28%) correspondant à une part de marché du trafic des mouvements avoisinant 47%. En outre, il y a douze compagnies qui se partagent 85% du marché du transport des passagers pour 72% des mouvements opérant sur la plate-forme. Le bulletin d’étude démontre que toutes ces compagnies ont connu des croissances de leur activité en terme de transport de passagers par rapport à 2021. Par exemple, la compagnie nationale Air Sénégal avec 38%, à la RAM qui a presque doublé son niveau de 2021 avec 90%, à ASKY AIRLINES , 48%, à la TAP, 45%, et à Mauritania Airlines et Air Côte d’Ivoire qui ont chacune, 29% .



Dans le graphique revisité vers la 8e page du bulletin de trafic pour l’année 2022, nous remarquons que les compagnies africaines sont bien présentes dans la chaîne des mouvements et des passagers. Pendant que les pays étrangers se retrouvent avec un peu plus de 33% des mouvements des appareils, les compagnies africaines sont présentes avec 66,33%. De même, pour ce qui est du nombre des passagers, les compagnies africaines sont aussi bien présentes avec 55,58%. Cependant, du côté du fret, elles sont largement en deçà des pourcentages de celles étrangères. Cette chute du trafic fret observée en 2022, relève le bulletin, « est imputable à une baisse considérable des compagnies Cargo qui occupaient 44% de ce trafic en 2021.