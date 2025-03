Sénégal - Togo : Les Lions Mènent à la Pause, Mais Peu Convaincants

À la mi-temps, le Sénégal mène 1-0 face au Togo grâce à un but de Pape Matar Sarr à la 34ᵉ minute, mais sans vraiment briller. Dans un Stade Abdoulaye Wade clairsemé, les hommes de Pape Thiaw peinent à emballer la rencontre.



Le début de match a été poussif, avec une équipe sénégalaise manquant de spontanéité et multipliant les pertes de balle inutiles. Le Togo en a profité à la 17ᵉ minute, lançant une contre-attaque dangereuse après une erreur de Lamine Camara, mais Édouard Mendy a sauvé les siens d’un superbe arrêt.



Malgré une possession à l’avantage des Lions, ce sont les Togolais qui se sont montrés les plus dangereux, avec deux tirs cadrés contre aucun pour le Sénégal à la demi-heure de jeu. Il a fallu attendre la 34ᵉ minute pour voir les Lions enfin trouver l’ouverture : une belle combinaison entre Pape Matar Sarr et Habib Diallo a permis au joueur de Tottenham de tromper la défense togolaise d’une frappe croisée imparable.



Un but qui offre l’avantage au Sénégal, mais les Lions devront faire bien mieux en seconde période pour éviter toute mauvaise surprise face à une équipe togolaise qui reste menaçante.