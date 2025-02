Sénégal : Quand la croissance économique écarte les qualifiés – Le cri d'alerte d’un expert

Cabral propose une réflexion à deux niveaux : à court terme, il suggère d'exploiter les atouts du Sénégal, notamment la jeunesse talentueuse et la diaspora hautement qualifiée, pour amorcer un changement radical dans le marché de l'emploi. À long terme, il préconise de repenser la formation dès le préscolaire en inculquant aux enfants des valeurs adaptées à la société sénégalaise et non importées de l’extérieur. Pour lui, l’État ne doit pas créer d’emplois directement, mais plutôt créer un environnement propice à l’émergence de talents qualifiés capables de réorienter la croissance nationale.

En 180 pages et huit chapitres, l’ouvrage propose un diagnostic détaillé de la situation, suivi de l’analyse de ce qu’il appelle une « croissance disqualifiante », inspirée des travaux du Pape Bagouati sur la « croissance approvisante ». Cabral conclut en proposant des solutions concrètes pour une transformation durable du marché du travail, notamment la création d’une « nation startup » où l'innovation et la qualification seraient au cœur du développement. Une lecture essentielle pour repenser les modèles économiques et éducatifs du Sénégal, et au-delà, de l'Afrique.