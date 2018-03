Sénégal/France : 8 projets du Forum jeunesse Sénégal 2017 seront financés ou accompagnés en appui technique

L’ambassade de France à Dakar a organisé le vendredi 17 Novembre 2017, la 2ème édition du Forum jeunesse Sénégal qui s’est déroulée à l’Alliance française de Kaolack.





Ce forum avait rassemblé des jeunes porteurs de projets ou ayant une idée de projet d’entrepreneuriat en lien avec l’économie verte, l’agriculture et l’environnement au Sénégal.





À l’issue de ce forum, les participants ont pu deposer leurs candidatures pour participer au concours des projets lauréats.



La cérémonie de remise des prix du concours des projets lauréats de ce Forum jeunesse Sénégal 2017 s’est tenue ce jour à Dakar à la résidence de France en la présence des partenaires ainsi que de son excellence Christophe Bigot, ambassadeur deFrance au Sénégal.



8 projets ont été sélectionnés et ont reçu chacun un appui financier et technique de longue durée, soit un séjour d’incubation en France, mais aussi des appuis financiers par l’ANPEJ qui a accompagné le projet; une subvention de 5.000 euros (3.279.785 FCFA) a été remis au troisième prix porté par Moustapha Mbow, un jeune kaolackois qui va porter le projet “Grenier du Saloum” .



Pour rappel, le Forum Jeunesse Sénégal est un événement organisé par l’Ambassade de France au Sénégal et ses partenaires destiné à soutenir et accompagner des initiatives portées par des jeunes de 18 à 35 ans. Son objectif étant de promouvoir l’émergence de nouveaux projets par la création d’entreprises et l’auto-emploi par les jeunes au niveau national, de favoriser le réseautage, de développer une meilleure connaissance des outils disponibles au Sénégal et des acteurs clés pour aider ces jeunes candidats à concrétiser leurs projets.