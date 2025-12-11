Assemblée nationale : Mamadou Lamine Thiam interpelle le ministre Yassine Fall sur l’Indépendance de la justice

Le député Mamadou Lamine Thiam a invité le ministre de la Justice, Yassine Fall, à rendre la justice lors de l'examen du projet de budget du ministère de la Justice à l'Assemblée nationale. Il a souligné l'importance de l'indépendance de la justice et de la lutte contre la corruption.



Mamadou Lamine Thiam, par ailleurs, maire de Kébémer, a déjà pris position sur plusieurs sujets sensibles, notamment la déchéance d'Aminata Touré et la criminalisation de l'homosexualité.