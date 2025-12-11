Assemblée nationale : Mamadou Lamine Thiam interpelle le ministre Yassine Fall sur l’Indépendance de la justice


Le député Mamadou Lamine Thiam a invité le ministre de la Justice, Yassine Fall, à rendre la justice lors de l'examen du projet de budget du ministère de la Justice à l'Assemblée nationale. Il a souligné l'importance de l'indépendance de la justice et de la lutte contre la corruption.
 
Mamadou Lamine Thiam, par ailleurs, maire de Kébémer, a déjà pris position sur plusieurs sujets sensibles, notamment la déchéance d'Aminata Touré et la criminalisation de l'homosexualité. 
Autres articles
Jeudi 11 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Port de bracelet électronique : la députée Maïmouna Bousso prône des réformes dans l'attribution

Port de bracelet électronique : la députée Maïmouna Bousso prône des réformes dans l'attribution - 11/12/2025

Assemblée nationale : Le fort plaidoyer de Abdou Mbow en faveur de ses camarades de parti emprisonnés

Assemblée nationale : Le fort plaidoyer de Abdou Mbow en faveur de ses camarades de parti emprisonnés - 11/12/2025

Manifestations 2021-2024: La députée Amy Dia exige « une justice rendue au nom du peuple »

Manifestations 2021-2024: La députée Amy Dia exige « une justice rendue au nom du peuple » - 11/12/2025

14 moutons et une chèvre volés à Mbour : le boucher de Diamaguère condamné, son frère relaxé

14 moutons et une chèvre volés à Mbour : le boucher de Diamaguère condamné, son frère relaxé - 11/12/2025

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale:Examen du Projet de Budget du Ministère de la Justice Avec Yacine Fall

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale:Examen du Projet de Budget du Ministère de la Justice Avec Yacine Fall - 11/12/2025

Tentative de putsch au Bénin: l'armée a

Tentative de putsch au Bénin: l'armée a "fait le travail" avant d'être appuyée par des forces spéciales françaises (garde républicaine à l'AFP) - 10/12/2025

Diakhanor (Palmarin) : Plus de 100 migrants interceptés en mer après l’abandon de leur pirogue

Diakhanor (Palmarin) : Plus de 100 migrants interceptés en mer après l’abandon de leur pirogue - 10/12/2025

Maroc: 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles, dont l'un accueillait une fête

Maroc: 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles, dont l'un accueillait une fête - 10/12/2025

Intervention des forces de l’ordre dans l’espace universitaire : Ce que Me Bamba Cissé, ministre de l’intérieur en pense…

Intervention des forces de l’ordre dans l’espace universitaire : Ce que Me Bamba Cissé, ministre de l’intérieur en pense… - 10/12/2025

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Examen du Projet de Budget du Ministère des Pêches et de l’Economie maritime

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Examen du Projet de Budget du Ministère des Pêches et de l’Economie maritime - 10/12/2025

Violences à l’UCAD : « J’ai vu des étudiants blessés par balle… la situation était insoutenable! » (TAS)

Violences à l’UCAD : « J’ai vu des étudiants blessés par balle… la situation était insoutenable! » (TAS) - 10/12/2025

Détention de pièces d’identité et de passeports sénégalais par des étrangers : Les préoccupations de Tahirou Sarr

Détention de pièces d’identité et de passeports sénégalais par des étrangers : Les préoccupations de Tahirou Sarr - 10/12/2025

« Le commissaire de l’AIBD est-il toujours en poste? », la question de Abdou Mbow au ministre de l’Intérieur

« Le commissaire de l’AIBD est-il toujours en poste? », la question de Abdou Mbow au ministre de l’Intérieur - 10/12/2025

Voitures volées à Saly : six mois de sursis pour l’esthéticienne pour achat de voiture volée, relaxe pour les autres impliqués

Voitures volées à Saly : six mois de sursis pour l’esthéticienne pour achat de voiture volée, relaxe pour les autres impliqués - 10/12/2025

Kédougou - Drogue et médicaments illégaux : 36 ans, Malien, et pris avec 57 cartons de Tramadol – l’opération choc des forces de l’ordre

Kédougou - Drogue et médicaments illégaux : 36 ans, Malien, et pris avec 57 cartons de Tramadol – l’opération choc des forces de l’ordre - 10/12/2025

Polémique autour des martyrs - cas Maître El Hadji Diouf : Thierno Alassane Sall relance le débat

Polémique autour des martyrs - cas Maître El Hadji Diouf : Thierno Alassane Sall relance le débat - 09/12/2025

Farba NGOM détenu malgré les avis médicaux: la COJER Matam exige une enquête indépendante sur les raisons de sa détention

Farba NGOM détenu malgré les avis médicaux: la COJER Matam exige une enquête indépendante sur les raisons de sa détention - 09/12/2025

Assemblée nationale : Les interpellations du député Mbaye Dione au ministre Moussa Bala Fofana

Assemblée nationale : Les interpellations du député Mbaye Dione au ministre Moussa Bala Fofana - 09/12/2025

Thierno Alassane Sall sermonne le régime : « Les martyrs de la République, ce sont les soldats de Mandina Mancagne… »

Thierno Alassane Sall sermonne le régime : « Les martyrs de la République, ce sont les soldats de Mandina Mancagne… » - 09/12/2025

Assemblée nationale : Mbaye Dione alerte sur les difficultés du secteur du tourisme

Assemblée nationale : Mbaye Dione alerte sur les difficultés du secteur du tourisme - 09/12/2025

TGI de Diourbel : Sokhna Faty Mbacké écope de 6 mois ferme et 13 millions Cfa de dommages et intérêts

TGI de Diourbel : Sokhna Faty Mbacké écope de 6 mois ferme et 13 millions Cfa de dommages et intérêts - 09/12/2025

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale :Examen du Projet de Budget du Ministère de la Famille de l’Action sociale et des Solidarités

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale :Examen du Projet de Budget du Ministère de la Famille de l’Action sociale et des Solidarités - 09/12/2025

Thiès - éradication des violences basées sur le genre : les violences émergentes intégrées dans le deuxième plan d’action national...

Thiès - éradication des violences basées sur le genre : les violences émergentes intégrées dans le deuxième plan d’action national... - 09/12/2025

UCAD : Ce que révèle le bilan médical des victimes des affrontements violents entre Étudiants et FDS

UCAD : Ce que révèle le bilan médical des victimes des affrontements violents entre Étudiants et FDS - 09/12/2025

Chambre criminelle /Affaire « Keur Yeurmandé » : Ndella Madior Diouf renvoyée en procès le 13 janvier 2026

Chambre criminelle /Affaire « Keur Yeurmandé » : Ndella Madior Diouf renvoyée en procès le 13 janvier 2026 - 09/12/2025

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale :Examen du Projet de Budget du Ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale :Examen du Projet de Budget du Ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires - 09/12/2025

L'armée nigériane rassure sur le sort de son avion qui a atterri en urgence au Burkina

L'armée nigériane rassure sur le sort de son avion qui a atterri en urgence au Burkina - 09/12/2025

GUÉDIAWAYE — Deal fantôme à 40 milliards et 20 millions envolés : Aïssatou Forster relaxée après un compromis in extremis pour un marché de Sel

GUÉDIAWAYE — Deal fantôme à 40 milliards et 20 millions envolés : Aïssatou Forster relaxée après un compromis in extremis pour un marché de Sel - 09/12/2025

Woodside–Fisc : le duel à 41,4 milliards qui revient devant la justice sénégalaise

Woodside–Fisc : le duel à 41,4 milliards qui revient devant la justice sénégalaise - 09/12/2025

Violation de l’espace aérien : un avion militaire nigérian contraint d’atterrir au Burkina Faso, la Confédération des États du Sahel hausse le ton

Violation de l’espace aérien : un avion militaire nigérian contraint d’atterrir au Burkina Faso, la Confédération des États du Sahel hausse le ton - 08/12/2025

RSS Syndication