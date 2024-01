Senegal-Cameroun : les buts et l'explosion de joie de Macky Sall dans l'avion présidentiel!

Le chef de l'État sénégalais qui était en déplacement à Saint-Louis, ce matin, a suivi le match Sénégal-Cameroun dans l'avion présidentiel. Les mains en l'air, Macky Sall sursaute de joie lors du second but, marqué à la 70e minute par Habib Diallo à la suite d'une action collective.Ensuite, ce sera l'explosion de joie à la 90e minute avec le troisième but de Sadio Mane. Le but de la délivrance car marqué à moins de 5 minutes de la fin de cette rencontre de la Can 2024, entre les Lions de la teranga et les lions Indomptables.Les autres passagers de l'avion se sont substitués au 12e gainde, puisque les applaudissements et le son du vuvuzela ont rythmé "la fanzone" de l'avion présidentiel.