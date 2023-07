Sénégal / Bac 2023 : démarrage des épreuves avec la philo, bête noire des candidats.

Les examens du baccalauréat général ont été entamés ce mardi 04 juillet sur toute l’étendue du territoire sénégalais. Ils se sont bien déroulés dans la plupart des centres urbains de Dakar.



Dakaractu a effectué un tour dans certains établissements de la banlieue, notamment, au lycée Limamou Laye de Guédiawaye et celui de Pikine pour constater le déroulement des premières épreuves.



Dans les couloirs, les rumeurs ont été les mêmes, pour les élèves des séries littéraires, l’épreuve de philosophie à laquelle ils ont assisté aujourd’hui les a beaucoup surpris, ces derniers ne s’attendaient pas du tout à pareils sujets.



« Vu le contexte et la situation du pays, nous nous attendions à quelque chose d’actualité, nous n’avons pas envisagé qu’on pourrait nous sortir individu et société », déplore Zeyna l’une des candidates interpellées...