Sénégal - Agressions sexuelles de mineurs dans l'Eglise : Le piariste Josep Maria Canet au Sénégal (1992 et 2005) accablé par plusieurs témoignages d'abus

Ces dernières années, les abus sexuels sur mineurs dans les églises ont été fortement dénoncés par les victimes via des plaintes collectives et autres dénonciations sur les réseaux sociaux.

Des faits qui n'ont pas épargné le Sénégal. En effet, la Commission de Défense des Mineurs Agressés Sexuellement dans l'Église du Sénégal, indépendante des Ecoles Pies, et l'Escola Pia de Catalunya, nous voulons faire connaître des nouvelles informations sur les abus sexuels commis par le piariste Josep Maria Canet au Sénégal entre 1992 et 2005.

D'après le document reçu à Dakaractu, c'est à partir de la communication avec les victimes et la publication du communiqué du 29 juin 2023 sur les abus commis par Manel Sales, plusieurs victimes se sont adressées à la Commission au fil des mois pour partager leurs témoignages et proposer de nouvelles informations.

Ainsi, poursuit-elle," les nouvelles plaintes ont été étudiées et vérifiées par une équipe externe composée de trois experts professionnels dans les domaines du droit, de la criminologie et de la psychologie. Cette équipe, qui a interrogé deux des victimes et l'agresseur, a confirmé que les récits sont similaires et que ceux exprimés par les victimes sont des faits constitutifs d'abus sexuels sur mineurs, conformément aux lois en vigueur au Sénégal et en Espagne au temps des actions commises.

Selon le rapport des victimes, il est confirmé que les faits se sont produits entre 1992 et 2005, lorsque les mineurs avaient entre 8 et 12 ans. La Commission de Défense des Mineurs Agressés Sexuellement par l'Église au Sénégal et l'Escola Pia ont communiqué cette information au Parquet et l'ont partagée avec le Médiateur.

Les piaristes ont également rapporté les faits aux autorités ecclésiastiques. De l'enquête de la commission d'experts, il ressort que:

1. Le piariste Josep Maria Canet, entre 1992 et 2005, lorsqu’il fut affecté comme missionnaire et directeur de l'Ecole-Internat Joseph Faye d'Oussouye du Sénégal, « entretint des contacts sexuels avec différents élèves de l'école et des mineurs de la population. »

Il s'agit de pratiques contraires aux engagements religieux et qui constituent un abus d'autorité et de pouvoir. Les jeunes se trouvaient dans une situation de subordination et de dépendance à son égard et à celui des Ecoles Pies. De plus, il les mettait en risque d’une peine de prison, la pratique de l'homosexualité étant considérée comme un délit au Sénégal.

2. Selon le récit des victimes à la Commission de Défense des Mineurs Agressés Sexuellement dans l'Église au Sénégal, Josep Maria Canet connaissait les abus sexuels sur mineurs également commis par le piariste Manel Sales (qui nous avions dénoncé publiquement en juin 2023), lesquels il avait couvert.

Tous deux avaient commis les exactions à l'Ecole-Internat Joseph Faye d'Oussouye et dans d'autres villes de la zone, décrites par les victimes, où Canet et Sales invitaient les mineurs à partager des temps de loisir avec eux.

3. En 2005, après que plusieurs jeunes coopérateurs catalans auraient informé les autorités piaristes de l’époque des abus commis au Sénégal par Manel Sales, Josep M. Canet sera muté en France.

4. Par la suite, depuis 2007, Josep M. Canet a occupé des postes importants dans la congrégation, en tant que membre de l'équipe gouvernementale ou comme conseiller économique et aussi comme économe de l'Ordre.

Depuis septembre 2023, alors que se réalisait toute la procédure d'enquête, Josep Maria Canet a été séparé de l'ensemble des postes dans l’Ordre Desapart, l'Ordre des Écoles Pies déclare que :