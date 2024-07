Sen’eau: la CSA menace de décréter une grève générale si la situation des travailleurs n’est pas réglée

À la suite du licenciement d’Oumar Ba Secrétaire général du Syndicat Autonome des Travailleurs des eaux du Sénégal (SATES), par la direction de SEN’Eau, les centrales syndicales se mêlent du combat pour soutenir leurs camarades.



La direction de SEN’Eau et ses travailleurs ne parlent plus le même langage après le renvoi de leur collègue et secrétaire général du Syndicat Autonome des Travailleurs des eaux du Sénégal. Ce dernier soutient que la direction s’est appuyée sur des motifs très légers pour son licenciement, dénonce une tentative de musèlement et de sabotage des droits syndicaux.



Devant cette situation, le SATES a organisé ce 23 juillet un sit-in et un port de brassards rouges devant les locaux de la Sen'Eau en présence de la confédération des syndicats Autonome du Sénégal (CSA) pour dénoncer la posture de la direction.



En soutien du SATES, la CSA s’est mêlée dans la bataille et a décidé d’apporter son soutien aux travailleurs de l’eau.



« Avec ce que nous venons d’entendre aujourd’hui, la CSA affirme solennellement que ce combat n’est plus le combat du SATES, mais c’est désormais celui de la CSA. L’ère de l’injustice et de l’impunité est révolue. Nous allons prendre le combat, nous allons prendre le relais pour remettre le secrétaire général du SATES dans ses droits », assure Doudou Ndiaye Sg chargé de la revendication dans les secteurs public et parapublic de la CSA.



Ainsi, ces derniers menacent de paralyser plusieurs secteurs en décrétant une grève générale, si les autorités compétentes qu’ils doivent rencontrer ne règlent pas la situation.