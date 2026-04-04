1ère édition du Festival Culturel de Ngoundiane : "Pour un coup d'essai, nous avons assisté à un véritable coup de maître"(Amadou Bâ, ministre)

Le ministre de la culture, Amadou Bâ, a présidé aujourd'hui la 1ère édition du Festival Culturel de Ngoundiane.
À cette occasion, M. Ba a salué les efforts consentis par la municipalité de Ngoundiane, avec à sa tête le maire Mbaye Dione, dans la valorisation du riche patrimoine culturel de cette commune.
Dans le cadre des états généraux de la culture, le ministre a informé qu'il prévoit d'envoyer des correspondances à tous les maires afin que les richesses culturelles et touristiques de chaque commune puissent être connues du grand public.
Amadou Bâ a d'ailleurs félicité le comité scientifique dudit festival dont les conclusions sont attendues. "Pour un coup d'essai, nous avons assisté à un véritable coup de maître", a-t-il lancé.
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