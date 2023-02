Sédhiou : Le Président Macky Sall vient d’inaugurer le pont Famara Ibrahima Sagna de Marsassoum

Comme annoncé le président de la République Macky Sall s’est déplacé cet après-midi de la gouvernance pour faire 58 km de linéaire dans le but d’inaugurer le pont de Marsassoum. Lancé en décembre 2018, Macky Sall revient dans le Pakao pour inaugurer ce pont de 480 m et d'un coût de 20 milliards FCFA.

En présence des autorités de la commune qui accueille ce bijou tant attendu pour voir le désenclavement de cette partie de la Casamance, le Président a coupé le ruban mettant officiellement en service cette route. En effet, ce pont porte le nom de Famara Ibrahima Sagna, fils de la Casamance et ancien président du conseil économique et social.

Le président de la République, après la coupure du ruban s’est dirigé à la cérémonie officielle où il va s’adresser à la population de Marsassoum.