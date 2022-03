Sécurité maritime dans le Golfe de Guinée : L’exercice maritime multinational "Obangame express 2022" à partir du 8

L'exercice maritime multinational « OBANGAME EXPRESS », édition 2022, se déroulera dans la période du mardi 08 au vendredi 18 mars 2022 au Sénégal, informe la direction de l'information et des relations publiques des armées.

Cet exercice vise principalement à renforcer la sûreté et la sécurité maritimes dans le Golfe de Guinée en soutenant l'opérationnalisation de l'Architecture de Yaoundé, informe la même source.

« Co-organisée avec le Commandement des Forces navales américaines pour l'Afrique (US NAVAF), l'édition 2022 verra la participation des unités navales des marines américaine, espagnole, marocaine, gambienne et sénégalaise, soutenues par deux avions de patrouille maritime des États-Unis d'Amérique et du Sénégal », lit-on sur le document.

L'édition 2022 selon la DIRPA, comportera différentes activités regroupées en trois phases : une partie à terre dans la période du 08 au 11 mars 2022, qui concerne les formations et entraînements des personnels des marines participant à cet exercice ; une phase en mer qui se déroulera du 12 au 17 mars 2022, au large des eaux sénégalaises et gambiennes. Cette phase permettra d'éprouver l'architecture opérationnelle du code de conduite de Yaoundé qui a pour objectif principal de mettre en pratique les stratégies maritimes intégrées des pays du golfe de Guinée; un Symposium (Senior leadership symposium/ SLS) se tiendra du 16 au 18 mars 2022 à la Base navale Amiral Faye Gassama.

Ce symposium réunira les chefs d’état-major des marines et des garde-côtes et permettra d'avoir des discussions de haut niveau sur les problématiques et défis majeurs relatifs à la sécurité maritime dans la sous-région.

La cérémonie d'ouverture de l'exercice aura lieu le vendredi 11 mars 2022 à partir de 9 heures à la salle des banquets de la Marine, présidée par le Contre-amiral Oumar Wade, Chef d'état-major de la Marine nationale, et en présence du contre-amiral Kevin Jones, Chef de la Branche logistique à l'état-major du Commandement américain pour l'Afrique (AFRICOM). Quant à la cérémonie de clôture de l'exercice coïncidant avec la fin du symposium, elle est prévue le vendredi 18 mars 2022 à 11h30 à la salle des banquets de la Marine, en présence de l'Amiral Robert Burke, Commandant l'US NAVAF et les Forces navales de l'OTAN, et du Contre-amiral Jeffrey S. Spivey, Directeur du partenariat maritime de l'US NAVAF...