Sécurité de proximité : « Le statut des ASP va changer positivement! » (Birame Faye, ministre)

Créée en 2013 pour la mise en œuvre d’une police sécuritaire de proximité, bâtie autour de la prévention en relation avec les autorités de police et les forces de sécurité de la Police et de la Gendarmerie pour une durée déterminée, l'ASP avait demandé aux autorités de revoir son statut. Ainsi, lors de sa prise de parole à l’ouverture de la conférence internationale de la sécurité de proximité en Afrique, le ministre auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité de proximité et de la protection civile, monsieur Birame Faye affirme avec certitude que « le statut des ASP va changer positivement et leur traitement pécuniaire va être revu à la hausse partir de 2023... »