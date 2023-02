Sécurité alimentaire / Chaîne de valeur lait: le chef de l’Etat réceptionne 1 200 de génisses gestantes d’un coût global de 1.200. 000. 000 FCFA

Comme il l’avait promis à Tambacounda, lors de la célébration, le 29 décembre 2022, de la journée nationale de l’Elevage, le chef de l’Etat Macky SALL, a présidé la cérémonie de la réception des génisses gestantes à haut potentiel laitier. La quatrième opération d’acquisition de génisses gestantes dans le cadre d’un partenariat public privé entre le Gouvernement et l’Association pour l’Intensification de la Production laitière (ANIPL) a eu lieu ce 04 Février 2023 à Niague. Un partenariat qui selon le chef de l’Etat, « confirme les efforts considérables et remarquables consentis par les acteurs de la filière laitière, depuis plusieurs années. Cela témoigne de la solidité de cette collaboration et de la confiance exemplaire qui s’est établie entre les différentes parties autour de l’objectif national d’autosuffisance en lait que j’ai fixé dans le Plan Sénégal Emergent, et dans la Stratégie de souveraineté alimentaire. »



A cet effet, la chaîne de valeur lait a été retenue dans le Pacte élevage adopté lors du Sommet Dakar 2 tenu du 25 au 27 janvier 2023 en partenariat avec la Banque africaine de Développement autour du thème « Nourrir l’Afrique : souveraineté alimentaire et résilience ».



En effet, a dit Macky SALL, « les chocs exogènes tels que la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine ont fini de nous rappeler qu’un pays doit impérativement avoir la maitrise de son alimentation. Voilà pourquoi, au sujet des produits d’élevage, le Sénégal s’est résolument orienté vers la production de denrées alimentaires stratégiques comme le lait, la viande, le poulet et les œufs de consommation de même que les intrants indispensables à sa réalisation (dont le maïs et les œufs à couver) » a souligné le chef de l’Etat. Au Sénégal, le Gouvernement a décidé de renforcer l’opération d’importation de génisses gestantes à haut potentiel laitier qui, avec l’accroissement d’une population de métisses notamment par le biais de l’insémination artificielle et l’amélioration du potentiel de nos races locales, constituent les principales lignes d’actions de la stratégie d’amélioration de notre production laitière.



Dès lors, a dit Macky SALL « j’ai décidé d’augmenter substantiellement le budget affecté à cette opération afin de porter le nombre de sujets importés de 1200 à 2500 par an et la subvention de 30 à 50%. Cette hausse de la subvention est déjà effective avec cette opération qui nous réunit aujourd’hui. Le Gouvernement a ainsi mobilisé 1.200. 000. 000 FCFA pour appuyer l’acquisition de 1 200 sujets. Cet accompagnement accordé au secteur privé de l’élevage pour intensifier durablement la production laitière, se justifie amplement, par la création au sein de cette chaine de valeur, d’emplois durables et de revenus décents, notamment pour les jeunes et les femmes» a affirmé le chef de l’Etat.