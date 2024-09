Sécurisation dans la Zone de la Falémé: Les Armées lancent l'opération "NAWETAN" pour faire face au grand banditisme

Dans le cadre de la sécurisation de la zone de la Falémé, les armées avec la Gendarmerie et les Parcs Nationaux ont lancé le vendredi 13 septembre 2024, l'Opération Nawetan. Selon la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées sénégalaises (DIRPA) , cette opération planifiée dans la Zone militaire N°4, entre dans le cadre des activités permanentes des Forces de défense et de Sécurité (FDS). Elle vise à prévenir d'éventuelles infiltrations de bandes armées sévissant au-delà de nos frontières, à soutenir les populations dans les villages les plus isolés et à veiller à l'application du décret relatif à la protection de la Falémé.



Ainsi, poursuit la note de la Dirpa, "avec les fortes pluies et les niveaux records des cours d'eau, certaines parties de la région sont difficiles d'accès favorisant le grand banditisme". Sur ce, ajoute la Dirpa, "les armées ont mobilisé des moyens aériens, fluviaux et terrestres, en relation avec le GARSI et les parcs nationaux pour mieux sécuriser les populations et contrôler les activités minières. Moins d'un mois après l'opération conjointe NIOKOLO, NAWETAN vient renforcer l’interopérabilité des FDS dans cette région sensible",souligne-t-elle.