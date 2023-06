Sébikhotane / Train Express Régional : des populations demandent leur implication dans la réalisation du projet.

C’est lors d’une randonnée pédestre organisée à travers les grandes artères de la commune de Sébikhotane que le Comité d’initiative, de réflexion sur les opportunités du Train Express Régional, a porté le plaidoyer.



Selon Djibril Ndour, un des membres dudit comité, « on est là aujourd’hui, pour dérouler un programme bien ficelé pour accueillir une grande gare. Cette infrastructure va forcément impacter le développement de la commune. L’histoire nous a montré que la gare a toujours impacté positivement notre localité.



On peut dire que c’est une vieille tradition… Mais nous voulons que cette gare moderne impacte fortement Sébikhotane », a-t-il souligné. Le CIROTES demande ainsi des emplois pour les jeunes dans les grands projets de l’État dont le TER, les 10.000 logements prévus dans ladite localité, les pôles du Lac Rose, de Dag Kholpa. « Il y aura un flux très important qui est prévu dans les années à venir et un rush en ce qui concerne les populations qui vont venir en masse ici à Sébikhotane. On est conscient des enjeux.



Alors on veut exploiter les opportunités.



Nous avons une ressource humaine de bonne qualité. Au temps de la première gare ce n’était pas le cas, mais aujourd’hui les choses ont beaucoup changé. On veut juste que notre commune soit prioritaire dans la mise en œuvre du projet », a-t-il plaidé lors de cette manifestation sportive organisée ce Dimanche 11 juin en présence du sous-préfet de Diamniadio et du maire de Sébikhotane.