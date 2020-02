Scandale au Coud : Les avocats de Cheikh Oumar Hanne engagent la bataille judiciaire.

C’est un collectif d’avocats constitué pour assurer la défense du ministre de l’enseignement supérieur et ex directeur du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar, Cheikh Oumar Hanne qui a fait face à la presse ce 14 février pour apporter des clarifications sur le livre ‘’Scandale au coeur de la République: le dossier du Coud’’ publié par le journaliste Pape Alé Niang, incriminant l’ancien directeur du Coud dans un scandale financier.

Le groupe de conseils est composé de Me Babacar Cissé, Me Babacar Ndiaye, Me Fatoumata Sall et de Me El Hadji Diouf.

Le collectif qui, d’emblée, a qualifié les faits reprochés à son client Cheikh Oumar Hanne de diffamatoires, a renseigné sur sa posture d’engager la bataille judiciaire contre l’auteur du livre, Pape Alé Niang, Mody Niang qui a préfacé le livre et l’ancienne patronne de l’Ofnac, Nafi Ngom Keïta.

D’ailleurs, une citation directe a été servie à ces derniers. Ils ont 10 jours pour apporter la preuve de leurs allégations contre Cheikh Oumar Hanne, ont confié Me Babacar Ndiaye et Me Fatoumata Sall.

En attendant l’audience entre les deux camps adverses prévue le 10 mars prochain, ces derniers ont tenu, face aux journalistes, à démonter les contre-vérités de l’oeuvre rendu publiques le 01 février dernier sur le scandale financier du Coud.