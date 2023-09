Saraya / Choix de Amadou Ba : Moussa Danfakha, président du CD valide : “un choix judicieux et cohérent” et promet une victoire avec au moins 80%.

Le président du Conseil départemental de Saraya, Moussa Danfakha, a été accueilli à grande pompe dans la commune de Saraya par les populations du département. L'homme vient de faire une démonstration de force face aux enjeux électoraux.

Il a triomphalement mobilisé les responsables politiques, conseillers départementaux, groupements de femmes et de jeunes pour valider ce dimanche 24 septembre 2024, le choix du président Macky Sall porté sur la personne d'Amadou Ba pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Depuis son accession à la tête du département, il ne cesse de poser des actes positifs en faveur des populations et pour la vie du parti.



Les populations, accompagnées de leurs responsables politiques, sont venues de l'ensemble des communes du département, à savoir Saraya, Missirah Sirimana, Madina Baffé, Bembou, Khossanto et Sabodala.

D'illustres personnalités du département étaient présentes à ce grand rendez-vous convoqué par Moussa Danfakha : il s'agit des deux adjoints au maire de Saraya, Bambo Danfakha et ndeye woude Dembélé, les deux vice-présidents du CDS Fily Soumaré et Aïssatou Cissokho, Fodé Doucouré, chargé de mission à DDD, Filato Cissokho, SG du Conseil départemental, Mahamady Danfakha ancien maire de la commune de Saraya. Ils se sont tous engagés aux côtés de Moussa Danfakha pour faire triompher la grande coalition BBY au soir du 25 février 2024.



Ils ont annoncé de nouvelles stratégies à mettre en place pour prendre le taureau par les cornes, en mettant le plein pour le parrainage massif pour la coalition BBY, afin de porter Amadou Ba à la tête de la magistrature suprême. Ils ont promis de ne pas refaire les erreurs commises lors des élections législatives dernières. Moussa Danfakha a galvanisé ses troupes pour valider le choix du président et gagner les élections avec au moins à 80%, car le choix est judicieux et cohérent. En outre, ils ont témoigné les qualités humaines du président Moussa Danfakha et c'est grâce à ses réalisations et actions sociales que les rôles et les responsabilités de l'institution sont connus par les populations.



Moussa Danfakha, président du Conseil départemental, a tenu à remercier tous ses collaborateurs, les militants et sympathisants qui ont répondu à cet appel. Selon lui, “nous avons accepté et nous nous rangeons derrière le 5ème président de la République, Amadou Ba. Son choix est un choix judicieux de par son profil et son parcours dans l'attelage gouvernemental. Ainsi je lance un appel à toutes les forces vives du département autour de l'essentiel pour la continuité des projets du président Macky Sall...“