Santé : validation politique du plan national de développement des ressources humaines en santé et action sociale (PNDRHS 2022/2028)

Pour rappel, le PNDRHS est un document stratégique de gestion et de prévision des ressources humaines dans le secteur de la santé.Il a pour ambition de contribuer à l’amélioration de l’accès à des services de qualité, à travers une gestion efficiente des ressources humaines.En effet, cette politique visant à améliorer le secteur de la santé en terme de ressources humaines s’articule autour de quatre axes d'orientations stratégiques relatives au renforcement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à l’amélioration de la production et du développement des ressources humaines, à l’amélioration de l’environnement de travail, et au renforcement du dispositif de gouvernance des ressources humaines et du partenariat.Malgré les efforts consentis par l’État sur le secteur de la santé, le pays souffre toujours d’un grand déficit de ressources humaines. Ainsi, pour apporter des réponses structurées à l’objectif de développement du capital humain dans notre système sanitaire, cette rencontre réunissant beaucoup d'acteurs de la santé a été l’occasion pour les organisateurs d’échanger et de partager avec les acteurs sur les défis à relever...