Son décès annoncé sur les réseaux sociaux, Mamour Diallo rassure ses proches : « Je me porte à merveille »

Joint au téléphone par Dakaractu, Mamadou Mamour Diallo, ancien Directeur des Domaines, a formellement démenti les rumeurs faisant état de sa mort. Il a confirmé être en bonne santé, précisant qu’il vient de rentrer de La Mecque il y a quelques jours.



​Loin de se laisser affecter, l’ancien haut fonctionnaire a même accueilli la fausse information avec le sourire au coin des lèvres tout en s’interrogeant sur l’origine de ces allégations.



​L’ancien Directeur de l’ONAS a tenu à rassurer ses proches, amis et parents : « Je me porte à merveille. » Il a rappelé, avec sérénité, que seul Dieu détient le pouvoir sur la vie et la mort et : « Alhamdoulilah, là où je suis, je suis bien vivant et bien portant par la grâce de Dieu, S'agissant des calomniateurs, je m'en remet à Allah SWT qui demeure le Seul Juge. »