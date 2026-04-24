Sécurité maritime : la marine américaine salue une coopération renforcée et annonce Obangame Express 2027

Le contre-amiral Kelly C. Ward, Directeur des effets stratégiques auprès de l’US NAVAF, a salué la tenue de l’exercice Obangame Express 2026 et la forte mobilisation des différentes marines partenaires. Il a exprimé sa satisfaction de voir réunis plusieurs uniformes autour d’un objectif commun, celui de renforcer la sécurité maritime sur les côtes africaines et internationales. Selon lui, la mer demeure un espace exigeant et parfois imprévisible, nécessitant une coopération étroite entre les forces navales.







Le haut responsable américain a également insisté sur l’importance de la confiance mutuelle construite depuis près de 15 ans entre les partenaires. Il a réaffirmé l’engagement de la marine américaine à soutenir les efforts de sécurité maritime, tout en se disant impatient de poursuivre cette collaboration lors de la prochaine édition d’Obangame Express en 2027.

