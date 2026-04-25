Plan de redressement et de développement de la commune Kaolack: Le Khalife général de Médina Baye bénit le projet de Baye Ciss

Le khalife général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass, a pris part à la cérémonie de Présentation du " Plan de redressement et de développement de la commune de Kaolack, initiée par le président Baye Ciss.
Après avoir béni ledit Plan, le guide religieux a tenu à formuler des prières pour Kaolack et pour la réussite et sa réalisation parfaite au profit des populations de Kaolack. Serigne Mahi Ibrahima Niass a insisté sur le fait que Kaolack ait des filles et de fils qui sont à même de redresser la ville et de la mettre sur les rails de l'émergence.
Il a souligné qu'il urge toutefois de privilégier l'intérêt général au détriment de nos intérêts personnels, d'où l'élaboration de ce plan pour faire de Kaolack un hub industriel, touristique, économique et social. À rappeler que le plan est constitué de plusieurs projets prioritaires pour 2027, de projets en partenariat public-privé 2027-2029 etc...
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[🛑DIRECT ] lancement officiel du Plan de redressement et de développement de Kaolack 2027-2031 par Baye Ciss