Présentation du plan de redressement et de développement: Baye Ciss entend booster le budget de la commune de Kaolack de 7 milliards à plus de 22 milliards en 2031

Le président Baye Ciss, Candidat à la mairie de Kaolack aux prochaines élections locales, a présenté ce samedi aux Kaolackois son Plan de redressement et de développement de la commune de Kaolack.

M. Ciss entend ainsi booster fortement le budget de la commune de Kaolack. Ainsi, sur les 7 milliards existants, Baye entend y ajouter 5 milliards dès son arrivée en 2027, ce qui fera un budget de 12 milliards et l'amener en 2031 à plus de 22 milliards de Fcfa.

Ainsi le plan est constitué de projets prioritaires pour 2027 à savoir: la construction des marchés de proximité de Médina Baye, Ndorong, Kasaville, Abattoirs, Thioffack; la construction de deux gares des gros porteurs à Lindiane et Kahone; la construction de la zone économique aménagée pour les artisans, PME, PMI, Startups pour les jeunes; la création d'une unité de production de pavage de briques, agglos, bordures, panneaux préfabriqués pour la canalisation; la construction de 1km de canalisation par 1 an et fermeture des canneaux ouverts de Médina Mbaba, Passoire et autres prioritaires; la création de centres de formation d'incubation pour les femmes et les jeunes; réhabilitation et construction d'infrastructures pour renforcer le patrimoine bâti; la création des travaux publics municipaux; la création d'une société d'économies mixte locale; la création de zones économiques spéciale; la construction de centres culturels, la création de commerces de proximité; la construction de lieux touristiques, entre autres projets.

D'autres projets sont aisni prévus notamment ceux en partenariat public-privé 2027-2029 et des projets État- commune 2028-2031....