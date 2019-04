Santé : Les paramédicaux de l'ENDSS exigent l'application du système LMD et menacent Diouf Sarr.

Les élèves infirmiers, sages femmes entre autres agents sanitaires de l'école Nationale de Développement Sanitaire et Social se sont mobilisés autour d'un point de presse pour exiger de l'État l'application du système LMD tel que promis depuis l'année dernière par le ministre de la santé et de l'action sociale.

Ces jeunes terrifiés de voir leur avenir menacé par une rétrogradation injustifiée, invitent sans délai les autorités gouvernementales, notamment leur ministre de tutelle Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la santé et de l'action sociale et Cheikh Oumar Hanne, ministre de l'enseignement supérieur, à satisfaire leurs revendications.

Ainsi, ils ont établi un plan d'action qu'ils comptent suivre à la lettre quitte à ce qu'ils endurent une année blanche...