Santé : La LIPA se joint à la lutte contre les médicaments contrefaits.

L’Association des industries pharmaceutiques en Afrique francophone subsaharienne (LIPA) vient d’être officiellement lancée ce mercredi 09 décembre 2020. Ceci, deux ans après sa création en 2018.

Cet événement qui d’ailleurs coïncide avec une période de crise sanitaire mondiale dont la pandémie liée à la Covid-19.



En effet, la LIPA s’est fixée comme objectif de fédérer les adhérents de l’industrie pharmaceutique francophone à travers trois missions principales dont la promotion de la santé, l’éthique et surtout la lutte contre la contrefaçon et l’importation parallèle de médicaments. Un fait d’ailleurs qui plombe ce secteur surtout au Sénégal avec les réalités de la vente de « médicaments de la rue ».



Ainsi, ils prévoit aussi plusieurs actions à travers des axes de communication, en collaboration avec la Douane et la police sénégalaise, mais aussi les acteurs de la santé...