Santé : Abdoulaye Diouf Sarr se prononce sur la fermeture du centre d'hémodialyse situé sur l'avenue Cheikh Anta Diop.

C'est à l'occasion d'une interview que le ministre de la santé et de l’action sociale a tenu à apporter des clarifications sur la fermeture du centre d’hémodialyse situé sur l’avenue Cheikh Anta Diop. Selon le ministre, il s'agit tout simplement d'un problème entre un bailleur et un locataire.



En effet, cette clinique privée dont il est question a accumulé des arriérés de location et le propriétaire des locaux ne pouvant plus supporter le poids de la dette, a décidé de le poursuivre en justice, a expliqué le ministre. C’est ainsi que le juge a tranché et a ordonné l’expulsion.



Et il poursuit en précisant que l’État n’a pas le droit de s’immiscer dans un problème entre deux privés. Cependant pour le cas de ces patients qui étaient sous traitement, il est du devoir de l’État de veiller à leur santé. Et compte tenu de cela, ils ont été transférés dans d’autres structures pour que la prise en charge ne soit pas interrompue...