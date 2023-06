Sanou Dionne : « Je propose une commission d’enquête sur les informations que la police a données »

Le nombre de morts enregistrés durant les manifestations enclenchées depuis jeudi dernier interpelle tout le monde. Et la récente communication de la police qui fait état d’utilisation d’armes qui tirent à balle réelle a inquiété le député Sanou Dionne. Un fait qui l'a poussé à faire une proposition aux députés. « Je propose une commission d’enquête sur les informations que la police a données. Les forces de l’ordre et de sécurité ont dit. C’est ainsi qu’une Assemblée nationale devrait se comporter. On ne doit pas être orgueilleux. Abdou Diouf l’a fait avec Me Abdoulaye Wade » fait savoir le parlementaire.