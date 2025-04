SanlamAllianz Assurances Vie renforce son ancrage local avec l’ouverture de son nouveau siège.

Dakar, le 24 avril 2025 – SanlamAllianz Sénégal Assurances Vie a marqué une date mémorable en inaugurant officiellement son nouveau siège, situé au centre de Dakar, directement en face de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Ce transfert tactique représente bien au-delà d'un simple déplacement : il inaugure un nouveau chapitre dans l'histoire de la société, où l'innovation, la proximité et l'excellence sont mis en avant.

L'événement, organisé dans un cadre chargé d'émotion et de détermination, a rassemblé des personnalités importantes du secteur de l'assurance, des institutions, des collaborateurs ainsi que des représentants des médias. Chadwick Van Vacas, le Directeur Général de SanlamAllianz Sénégal Assurances Vie, a prononcé un discours passionné, considérant ce tournant comme « une nouvelle ère, orientée vers un futur chargé d'innovation, de développement et d'excellence ». Il a aussi réaffirmé la détermination de l’entreprise à offrir des solutions d’assurance vie personnalisées, inclusives et parfaitement en phase avec les exigences du marché sénégalais.

Le choix de l'emplacement - un édifice historique qui appartenait à l'ancienne Allianz - est loin d'être fortuit. Positionné de manière stratégique en face de la BCEAO, il met en évidence la solidité de SanlamAllianz au sein du paysage financier national. Cette localisation géographique souligne l'engagement de l'entreprise à rester proche de ses assurés, tout en renforçant son rôle moteur dans la croissance économique du Sénégal. « Ce n'est pas uniquement une question de situation géographique, c'est un symbole : celui de notre position dans le paysage des services financiers nationaux », a affirmé le directeur général.

Ce nouveau siège, issu d'une collaboration entre les deux géants Sanlam et Allianz, est également la manifestation tangible d'une ambition à l'échelle continentale. L'intégration des forces vie et non-vie, tout en maintenant l'identité propre à chaque segment, offre à SanlamAllianz la possibilité de mettre en œuvre une stratégie cohérente axée sur une croissance durable et la digitalisation. L'entreprise communique clairement son désir de se positionner comme un acteur clé, capable de répondre aux défis démographiques et économiques du Sénégal.

Plus que l'événement lui-même, l'inauguration de ce siège représente un appel adressé à la jeunesse sénégalaise, aux entrepreneurs et aux familles. La société aspire à soutenir chaque phase de la vie grâce à des produits novateurs, abordables et éthiques. « Nos racines sont bien ancrées, nos aspirations sont élevées. » « Ce lieu ne se résume pas à être un édifice, c'est le symbole d'un dévouement à la communauté et à l'avenir de la nation », a terminé Chadwick Van Vacas.

Avec cette nouvelle présence, SanlamAllianz Sénégal Assurances Vie ne se limite pas à accroître sa visibilité. Elle se positionne comme un partenaire de confiance pour construire un futur plus sécurisé, plus humain et plus florissant pour toutes les générations sénégalaises.