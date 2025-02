Sandiara : Il vole une charrette de marchandises et joue la carte de la folie



Croyant pouvoir tromper son monde avec une fausse facture et une fuite spectaculaire en charrette, Ahmadou Tidiane Kébé a finalement échoué dans son coup. Ce boutiquier de Sandiara a été condamné à six mois de prison ferme par le tribunal d’Instance de Mbour après avoir été pris en flagrant vol de marchandises d’une valeur de 200 000 FCFA. Mais le plus surprenant dans cette affaire, rapportée par L’Observateur, c’est la ligne de défense adoptée par l’accusé : il a plaidé la démence pour tenter d’échapper à la sanction.



Une ruse bien orchestrée… mais un détail le trahit



Les faits remontent au début du mois de février. Profitant de l’absence du commerçant Khadim Diouf, Ahmadou Tidiane Kébé se rend à son magasin, tenu temporairement par Dibor Ngom, l’épouse du propriétaire. Feignant une transaction commerciale, il lui remet une fausse facture et prétend qu’il reviendra récupérer la marchandise une fois son mari de retour. Rien d’alarmant pour la femme, qui range le document sans se méfier et retourne à ses occupations ménagères.



Mais derrière cette mise en scène, Ahmadou Tidiane Kébé passe immédiatement à l’action. Il charge discrètement une charrette entière de marchandises et prend la direction de sa boutique, pensant avoir réussi le coup parfait.



Sauf qu’il n’avait pas prévu la présence d’un témoin gênant : la tante de Dibor Ngom, en visite chez sa nièce, observe ses agissements suspects. Alertée, Dibor et ses belles-sœurs se lancent immédiatement à sa poursuite.



Une cavale en charrette et une arrestation mouvementée



Au départ, Ahmadou Tidiane Kébé refuse d’obtempérer, espérant semer ses poursuivantes. Mais face à leur détermination, il est rapidement rattrapé par le voisinage, qui s’associe à la traque et l’escorte directement à la brigade de gendarmerie de Sandiara.



Interrogé par les enquêteurs, le boutiquier reconnaît immédiatement les faits, mais tente un coup de poker inattendu : il affirme être atteint de démence, une maladie qui, selon lui, l’aurait poussé à voler « malgré lui ».



Le juge inflexible face à un argument jugé peu crédible



Jugé jeudi dernier devant le tribunal d’Instance de Mbour, Ahmadou Tidiane Kébé maintient sa version des faits et implore la clémence de la justice, avançant qu’il n’a personne pour gérer sa boutique en son absence.



Mais cet argument ne convainc ni le procureur ni le juge. Pour le ministère public, il s’agit d’un vol délibéré, soigneusement prémédité, et non d’un acte causé par une quelconque pathologie mentale. Résultat : le tribunal le condamne à six mois de prison ferme.



Une sentence qui laisse penser que dans cette affaire, le seul véritable signe de démence a été de croire que ce vol en charrette passerait inaperçu.