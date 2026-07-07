Terrains vendus sur WhatsApp : le courtier non-voyant condamné pour complicité d’escroquerie

Des annonces foncières publiées sur WhatsApp



L’affaire jugée devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye illustre les risques liés aux ventes informelles de terrains relayées sur les réseaux sociaux. Selon L’Observateur, Gora Niang, déficient visuel depuis 2003, publiait régulièrement sur ses statuts WhatsApp des offres de terrains situés notamment à Lac Rose, Keur Massar et Tivaouane Peul.



À la barre, le prévenu a nié toute implication dans une escroquerie foncière. Il a affirmé n’avoir jamais vendu de terrain et s’est lui-même présenté comme une victime d’un certain Imam Modou Cissé, aujourd’hui introuvable.



Gora Niang soutient avoir acheté deux parcelles pour 3,5 millions FCFA sans jamais en devenir propriétaire. Il indique même avoir porté plainte contre Imam Modou Cissé plusieurs mois avant certaines victimes.



Des victimes convaincues de son rôle central



Mais les parties civiles ont livré une autre version. Selon elles, Gora Niang ne se limitait pas à publier des annonces. Il aurait contacté les clients intéressés, organisé les visites de terrains grâce à des guides, puis orienté les acheteurs vers Imam Modou Cissé, présenté comme le vendeur.



L’un des plaignants, I. Ndao, raconte avoir obtenu le numéro de Gora Niang par l’intermédiaire d’un voisin alors qu’il cherchait un terrain à Lac Rose. Après une première proposition jugée indisponible, une autre parcelle lui aurait été présentée à Keur Massar.



Convaincu par les explications fournies lors de la visite, il aurait négocié le prix à 2,75 millions FCFA avant de remettre l’argent à Imam Modou Cissé en présence de Gora Niang. La mutation promise n’a jamais abouti.



Des documents jugés faux et des parcelles déjà vendues



Les victimes affirment avoir découvert par la suite que certains terrains proposés appartenaient déjà à d’autres acquéreurs. Les documents remis dans le cadre des transactions se seraient également révélés faux.



Une autre plaignante, représentant son mari établi à l’étranger, explique avoir été séduite par les offres publiées sur WhatsApp. En relation avec Imam Modou Cissé, elle affirme que son couple a versé au total 3,5 millions FCFA.



À chaque transfert, Gora Niang aurait orienté les acheteurs vers le domicile du vendeur présumé pour la remise des fonds. Là encore, les documents reçus n’auraient pas permis de finaliser l’acquisition du terrain.



Le débat sur la responsabilité du courtier



Pour l’avocat des parties civiles, les procès-verbaux et les témoignages démontrent que Gora Niang et Imam Modou Cissé agissaient de concert. Selon cette thèse, le courtier ne pouvait ignorer les manœuvres frauduleuses, puisqu’il rassurait les clients et percevait une commission sur les ventes.



La défense a rejeté cette analyse. Les avocats de Gora Niang ont soutenu que leur client n’était qu’un intermédiaire abusé par Imam Modou Cissé, présenté comme le véritable escroc de l’affaire. Ils ont plaidé la relaxe, estimant qu’aucune association de malfaiteurs n’était démontrée.



Deux ans de prison dont six mois ferme



Le tribunal a finalement adopté une position intermédiaire. Gora Niang a été relaxé du chef d’association de malfaiteurs, mais reconnu coupable de complicité d’escroquerie.



Selon L’Observateur, il a été condamné à deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme. Il devra également payer 4 millions FCFA à I. Ndao et 5 millions FCFA à Nd. B. Sylla, avec exécution provisoire et contrainte par corps au maximum. Les intérêts civils réclamés par le mari de Nd. B. Sylla ont été réservés.