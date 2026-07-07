Affaire du vol des 100 millions : l’etuduant A. Sarr et ses co-accusés condamnés respectivement à 6 et un mois de prison ferme



Le tribunal d’instance hors classe de Dakar a rendu son verdict dans l’affaire du vol spectaculaire d’un sac contenant 100 millions FCFA au rond-point Liberté 5. Selon L’Observateur, A. Sarr, étudiant en mécanique âgé de 22 ans, a reconnu les faits et a été condamné à deux ans de prison, dont six mois ferme.


Affaire du vol des 100 millions : l’etuduant A. Sarr et ses co-accusés condamnés respectivement à 6 et un mois de prison ferme
Un vol spectaculaire au rond-point Liberté 5
 
L’affaire avait marqué les esprits par le montant en jeu : 100 millions FCFA dérobés dans un sac au rond-point Liberté 5, à Dakar. Le tribunal d’instance hors classe a livré son verdict après l’audience tenue le 2 juillet 2026.
 
Selon L’Observateur, le principal prévenu, A. Sarr, étudiant en mécanique âgé de 22 ans, a reconnu avoir emporté le sac contenant l’argent. Il a été condamné à deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme.
 
Ses co-accusés, poursuivis pour recel, ont eux aussi été condamnés. S. Sall, S. I. S. Mbodji et M. L. Sy, fils d’un magistrat, ont écopé de six mois de prison, dont un mois ferme.
 
Une portière laissée ouverte
 
À la barre, A. Sarr a expliqué les circonstances du vol. Il raconte avoir abordé le propriétaire du véhicule, A. Ndiaye, par admiration pour sa BMW. Autorisé à monter dans l’habitacle, il aurait volontairement laissé une portière entrouverte.
 
Quelques instants plus tard, il serait revenu pour s’emparer du sac qui s’y trouvait. Ce n’est qu’après la fuite qu’il dit avoir compris l’importance du butin.
 
Il affirme avoir d’abord pensé qu’il s’agissait de liasses de billets de 10 000 FCFA, tout en déclarant n’avoir jamais compté précisément la somme.
 
Achats rapides et argent redistribué
 
Selon les débats rapportés par L’Observateur, A. Sarr aurait rapidement utilisé une partie de l’argent. Avant même l’acquisition du véhicule qui avait attiré son attention, il se serait livré à plusieurs achats.
 
Il aurait acheté deux iPhone 13 à 240 000 FCFA chacun, offerts à deux amis, S. Sall et S. I. S. Mbodji. Il aurait également donné 150 000 FCFA à un troisième ami, M. L. Sy, et 200 000 FCFA supplémentaires à S. Sall, en plus d’un téléphone.
 
A. Sarr aurait conservé environ 6 millions FCFA pour lui.
 
Les co-prévenus poursuivis pour recel
 
Les trois camarades poursuivis pour recel ont déclaré ne pas connaître l’origine de l’argent au moment où ils l’ont reçu. M. L. Sy a cependant reconnu avoir menti aux policiers en affirmant que l’argent venait de son père.
 
Il a expliqué avoir agi pour protéger ses amis et tenter d’arrêter l’enquête. Mais les investigations ont rapidement démenti cette version.
 
Le procureur avait requis deux ans de prison, dont un an ferme, contre A. Sarr. Contre ses trois co-inculpés, il avait demandé un an de prison, dont six mois ferme.
 
Plus de 70 millions récupérés
 
La partie civile a indiqué avoir récupéré 70,415 millions FCFA. Elle réclamait le reliquat de 29,585 millions FCFA, ainsi que 30 millions FCFA à titre de dommages et intérêts.
 
Le tribunal a condamné les prévenus à payer solidairement 30 millions FCFA à A. Ndiaye, à titre de dommages et intérêts, avec exécution provisoire de la décision.
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Mardi 7 Juillet 2026
Dakaractu



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