Sanctions financières : Le CNG défalque six millions sur les cachets de Balla Gaye 2 et Boy Niang 2 …

Les sanctions sont tombées pour les deux lutteurs dont le combat s’est déroulé le 1er janvier dernier à l’arène nationale de Pikine. Après avoir fait les comptes, le comité national de gestion de lutte (CNG) a annoncé une assez lourde sanction financière pour le Pikinois, Boy Niang 2 qui a perdu 3.560.000 FCFA sur son reliquat de cachet. Alors que son adversaire défait, Balla Gaye 2, se voit infliger une amende de 2.460.000 FCFA soit six millions de FCFA qui tombent dans la caisse du CNG.



Dans le détail, Boy Niang qui avait introduit un miroir dans l’enceinte de l’arène l’a payé assez cher (près d’un million) en plus d’avoir dépassé largement le temps qui lui était imparti à cause d’une préparation mystique trop longue et donc un dépassement de la programmation (760.000 FCFA et un million d’amende.)



Idem pour Balla Gaye qui a été surtout sanctionné (2,4 millions) à cause d’une préparation mystique qui aura duré plus deux heures. À cela s’ajoutent les 400.000 FCFA de frais d’assurance payés par les deux lutteurs à raison de 200.000 FCFA chacun…