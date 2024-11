Samm Sa Kaddu en force à Thiadaye : un rassemblement galvanisant autour de Barthélémy Dias et des leaders de coalition

Thiadaye, Sénégal — Dans une démonstration de force et d’unité, la coalition Samm Sa Kaddu a mené une impressionnante caravane à Thiadaye, le fief du leader Pape Djibril Fall. Emmenée par Barthélémy Dias, chef de file de la coalition, la mobilisation a réuni tous les principaux leaders, reflétant la détermination de l’alliance à gagner en visibilité et à renforcer son ancrage dans les zones stratégiques avant les élections législatives du 17 novembre.



L'événement a rassemblé une foule enthousiaste, mobilisée par la vision de changement portée par la coalition. À Thiadaye, localité chargée de symbolisme pour Pape Djibril Fall, Dias et ses alliés ont multiplié les échanges avec les habitants, écoutant leurs préoccupations et affirmant leur volonté de porter au Parlement les aspirations des populations locales. Ce moment fort de la campagne a aussi mis en lumière l’engagement des leaders de la coalition à œuvrer ensemble pour un Sénégal plus inclusif, dynamique et juste.



Un message d'unité et de changement



Lors de son discours, Barthélémy Dias a salué la contribution de Pape Djibril Fall, rappelant la force et la résilience des citoyens de Thiadaye, et a affirmé : « Notre présence ici est un témoignage de notre engagement à représenter toutes les voix du Sénégal, sans distinction. Nous savons qu’ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur. »



La caravane a traversé les rues de Thiadaye dans une ambiance festive, marquée par des danses, des chants et des slogans réaffirmant l’espoir d’un renouveau politique. Les leaders de Samm Sa Kaddu ont également insisté sur l’importance de la justice sociale, de la transparence et de l’efficacité dans la gouvernance, des valeurs chères à cette alliance politique.



Une mobilisation réussie, un signal fort pour la suite de la campagne



Ce rassemblement à Thiadaye constitue une étape cruciale pour la coalition, qui intensifie sa présence sur le terrain à quelques jours du scrutin. Les observateurs politiques y voient un signal fort : la capacité de Samm Sa Kaddu à mobiliser largement et à fédérer autour de valeurs communes pourrait bien s’avérer déterminante dans l'issue des élections à venir.



Le passage de la caravane a également permis aux populations de Thiadaye de s’entretenir directement avec les responsables de la coalition, consolidant ainsi la relation de proximité et de confiance entre les électeurs et leurs futurs représentants.



En conclusion, avec cette mobilisation exemplaire, la coalition Samm Sa Kaddu réaffirme sa position en tant qu’acteur majeur de la scène politique sénégalaise, portée par un élan populaire et une volonté d’agir pour le bien commun. À Thiadaye, l’engagement de Barthélémy Dias et de ses alliés a marqué les esprits et renforcé l’optimisme de leurs partisans pour les échéances électorales à venir.